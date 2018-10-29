الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي يومي الجمعة والسبت المقبلين

الخليل - وطن: استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، قرار حكومة الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين وفتحه بجميع أروقته وساحاته للمستوطنين يومي الجمعة والسبت 2-3/11/2018، بذريعة الأعياد اليهودية .

وقال ادعيس في بيان صحفي، إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به، خاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة.

وجدد ادعيس دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ مقدساتنا وحمايتها من الأخطار الحقيقية المحدقة بها، الأمر الذي يوجب على الجميع أن يضعوا قضية حماية المقدسات على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايتها من هذه الأخطار.

وطالب أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه .