آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الداخلية في تصريحٍ لها، إن السفر ليوم غدٍ سيكون "للحافلة الأولى والثانية من كشف 29 أكتوبر، حتى الرقم 61".

ونوّهت الداخلية للراغبين بالسفر وتتواجد أسماؤهم ضمن الكشف، التواجد غدًا الساعة 05:30 صباحًا في صالة (النجار) بمحافظة خانيونس، مع اصطحاب أمتعتهم، والبطاقات الثبوتية كافة، وحجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم".

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