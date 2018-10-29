استشهاد الشاب محمد أبو عبادة برصاص الاحتلال غرب غزة



غزة- وطن: استشهد، مساء اليوم الاثنين، الشاب محمد عبد الحي أبو عبادة (27 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود البحرية شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، أن الشاب أبو عبادة استشهد جراء إصابته برصاص قناصة الاحتلال على الحدود البحرية شمال غرب غزة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المئات من المواطنين المشاركين في مسيرة سلمية على مقربة من الحدود البحرية شمال غرب غزة، ما أوقع إصابات بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.