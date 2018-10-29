فيديو | بعد مسيرة رام الله،الرئيس: جاهزون لتعديل قانون الضمان بأي وقت وبأثر رجعي

رام الله- وطن: أعلن الرئيس محمود عباس، استعداده لتعديل قانون الضمان الاجتماعي في أي وقت وبأثر رجعي.

وجاء تصريح الرئيس، بعدما شهدت مدينة رام الله، اليوم، مظاهرة حاشدة رافضة للقانون بصيغته الحالية وطالبت باسقاطه، كما أنه يأتي قبل أيام قليلة من بدء تطبيق القانون والمقرر في الأول من الشهر المقبل.

وقال الرئيس خلال كلمة له في المجلس المركزي، المنعقد في رام الله اليوم، إن قانون الضمان يحمي العمال والعاملين والناس، وموجود في كل دول العالم.

وأضاف: إذا كان هناك خطأ في القانون جاهزون للتعديل في أي وقت، وقد أخبرت رئيس الوزراء بأننا نعدله بأثر رجعي.

وتابع الرئيس: هناك اجتماعات متواصلة بين الحكومة والمعترضين كلهم، وتدرس هذه الاعتراضات، واي منها يستوجب التعديل سنعدله والجميع يخرج راضٍ.

وقد أكد قادة الحراك الرافض لقانون الضمان بصيغته الحالية، لوطن، إن الأول من تشرين ثاني المقبل وهو الموعد المقرر للبدء بالعمل في قانون الضمان، سيكون يوم إضراب شامل، كما أكدوا أنهم لم يتلقوا اية دعوة للحوار حوله من أي جهة كانت.

وقال المتحدث باسم الحراك الموحد محمد الزغير لـوطن: إنه وبعد العديد من الفرص التي أعطيت للحكومة، فقد تقرر أن يكون اليوم الأول لتطبيق القانون إضراب شامل يعم جميع المؤسسات والشركات الخاصة، وفي حال لم تستجب الحكومة فستبدأ بعد ذلك إجراءات تصعيدية في جميع المحافظات.

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