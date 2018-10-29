"هيئة الأسرى": الاحتلال يفرج عن الطفلتين الشقيقتين أسيل ونسرين أبو عكر



بيت لحم- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الطفلتين الشقيقتين أسيل (14 عاما)، ونسرين أبو عكر (15 عاما)، من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقتين فجر اليوم من منزلهما بمخيم عايدة، إلى جانب 20 مواطنا من محافظات: بيت لحم، والقدس، والخليل، ورام الله، وجنين.

وأشارت الهيئة الى أن الطفلتين هما ابنتا الأسير الإداري بسّام أبو عكر، الذي أمضى ما مجموعه 20 عاما في سجون الاحتلال بين أحكام فعلية واعتقالات إدارية.