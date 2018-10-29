فيديو | 10 أهداف مدهشة لمحمد صلاح

وطن- وكالات: نشرت قناة "خوغا سبورت" الإسبانية مقطع فيديو عرضت من خلاله الأهداف العشرة للفرعون المصري محمد صلاح، التي أدهشت وفاجأت العالم على غرار هدفه في شباك نادي أرسنال وهدفيه في مرمى نادي واتفورد، فضلا عن هدفه الصاروخي في مرمى المنتخب الغاني.

وعرضت القناة في مقطع الفيديو، أهداف المهاجم المصري في مرمى نادي مانشستر سيتي ونادي توتنهام، علاوة على هدفه الرائع في مرمى فريقه السابق، نادي روما، فضلا عن هدفه المميز الذي هز شباك نادي بورتو.

(عربي 21)