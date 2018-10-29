قطامي والرويضي يوقعان اتفاقيات لدعم مؤسسات فلسطينية بينها مقدسية

رام الله- وطن: تحت رعاية الوزير ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية وبحضور السفير احمد الرويضي ممثل منظمة التعاون الإسلامي، وقع في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، عدد من الاتفاقيات لدعم عدد من المؤسسات العاملة في فلسطين وخاصة مدينة القدس.

وفي كلمة له في مستهل حفل التوقيع الذي جرى بحضور ممثلي المؤسسات قال قطامي ان لمدينة القدس الحصة الأكبر من هذه الاتفاقيات نظراً لمكانتها الخاصة واهتمام الدول الإسلامية والعربية بدعم صمود أهلها في مواجهة الاحتلال وحملات التهويد، مضيفاً إن الاتفاقيات ستغطي كافة القطاعات المختلفة من التعليم والصحة والإسكان والتمكين والمراة وغيرها من المجالات المختلفة من اجل تعزيز صمود وتمسك المواطنين بالأرض والمدينة المقدسة.

وأوضح قطامي ان العمل في مدينة القدس سيتركز بشكل اعمق على قطاع الإسكان وخصوصاً ترميم المساكن في البلدة القديمة واحياء سلوان والطور ومحيط المدينة وكذلك التمكين لمواجهة التهويد.

وطالب قطامي الدول العربية بضخ المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني وخاصة مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها في وجه المؤامرات والتصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد ان دعم مدينة القدس هو من ضمن أولويات ومنهجية الحكومة وضمن اجندة السياسة الوطنية التي اقرها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، مشددا على أن هذا العمل يحتاج الى تكاثف الجهود من كل المؤسسات.

بدوره، اكد الرويضي ان هذا الدعم ما هو الا ثمرة لعمل فريق متكامل تمثل بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وهيئة الشؤون العربية والإسلامية ووحدة القدس في ديوان الرئاسة، حيث تم رفع مبلغ الدعم الى 33 مليون دولار تشمل الضفة والقطاع والقدس، معربا عن امله في أن تتوسع هذه المنحة خلال السنوات القادمة بما يضمن تمويل عدد اكبر من المشاريع.

وفي نهاية الحفل وجه الوزير قطامي الشكر الى منظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي على دعمهما للشعب الفلسطيني.