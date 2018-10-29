ميركل تعلن: ولايتي الحالية هي الأخيرة

وطن- وكالات: أبلغت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حزبها الاتحاد الديموقراطي المسيحي (اليمين الوسط) اليوم الإثنين أنها ستتخلى عن منصب المستشارية في نهاية ولايتها الحالية، كما ذكر مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس.

وذكر المصدر أن ميركل قالت إنها ستبقى مستشارة لكن "هذه ستكون الولاية الأخيرة لها".

في حين أعلنت مصادر قريبة من المستشارة أنها ستتخلى أيضاً عن رئاسة حزبها في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وانتخب البرلمان الألماني ميركل لولاية رابعة في 14 أذار/ مارس 2018. ورأى مراقبون أن هذه الولاية ستكون الأخيرة لها، في حين ذهب البعض منهم إلى التكهن بانتهاء ولايتها قبل الأوان بعد المعارضة التي واجهتها داخل حزبها المحافظ.

المستشارة الألمانية خاضت بصعوبة تشكيل حكومة بلادها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، لتجنيب بلادها وأوروبا مرحلة اضطراب، وأجرت مفاوضات شاقة جداً بهدف تشكيل تحالف مع الحزب الليبرالي الديموقراطي، ودعاة حماية البيئة، وهو تحالف لم يختبر في ألمانيا من قبل.

وأفضت المفاوضات التي أجرتها ميركل لتشكيل حكومتها إلى عودة التحالف المنتهية ولايته والمكروه بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين إلى السلطة.

حزب المحافظون في ألمانيا الذي تتزعّمه ميركل فاز في الانتخابات التشريعية الألمانية في أيلول/ سبتمبر 2017 تلاه حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الذين أعلنوا حينذاك أنهم لن يستمروا في الإئتلاف الحكومي مع ميركل، فيما حقق اليمين القومي نتيجة متقدمة.

وتتزعم ميركل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي منذ العام 2000 وبقيت على رأس السلطة حتى اليوم.

هذا ويرتقب أن تجري الانتخابات في بداية كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ولم يسبق أن احتاجت ألمانيا إلى هذا الوقت الطويل لتشكيل حكومة، حيث أن القضايا الخلافية كثيرة من سياسة الهجرة إلى البيئة وألاولويات الضريبية وأوروبا.

وتقود ميركل ألمانيا الذي هزها الانتعاش التاريخي لليمين القومي ممثلاً بـ"حزب البديل من أجل ألمانيا" الذي أصبح بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة أول حزب معارض في ألمانيا يمثله 92 نائباً.

واحتل إصلاح الاتحاد الأوروبي أولوية في برنامج عمل الحكومة الألمانية. وكانت ميركل قد وعدت بالاسراع في أن تعيد لبلدها "صوتها القوي" في أوروبا.

الجدير ذكره أن ميركل سعت إلى إنهاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وخلال مناظرة تلفزيونية مع زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتس في ايلول/ سبتبر 2017، قالت ميركل إن "الحقيقة واضحة وهي أن تركيا يجب ألا تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن ميركل زارت لبنان في 22 حزيران/ يونيو الماضي واستقبلها الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبداً، وطلب منها مساعدة ألمانيا في دعم موقف لبنان الداعي إلى عودة النازحين السوريين تدريجياً إلى المناطق الآمنة في سوريا.

كما شدد عون على ضرورة الفصل بين هذه العودة والحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يتأخر التوصل إليه، بحسب تعبير عون.

كما التقت ميركل رئيس الحكومة سعد الحريري وأكدت "هدفنا تعزيز العلاقات الإقتصادية بين لبنان وألمانيا وسنساعد على تنفيذ الوعود المقدّمة تجاه لبنان وملتزمون بكلّ ما تمّ الإتفاق عليه".



(الميادين)