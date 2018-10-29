مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يسعى للعودة الى تفاهمات ما بعد حرب 2014

القدس- وطن: زعم مسؤول إسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يهدف إلى التوصل لتهدئة مع قطاع غزة والعودة إلى تفاهمات ما بعد حرب (2014) التي تمت بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية برعاية مصرية.

ووفقاً للمسؤول الإسرائيلي حسب صحيفة "يديعوت أحرينوت"، قال" إن نتنياهو لا يسعى لشن حرب جديدة على القطاع، لكن الخيار الثاني أمامه هو توجيه ضربات قوية ضد قطاع غزة دون احتلاله؛ لتحقيق الهدوء جنوب إسرائيل للمدى البعيد".

واستدرك المسؤول بالقول: "بالتأكيد سيكون هناك رد قوي من المقاومة في غزة ضد إسرائيل، ولكن بعد انتهاء الضربات القوية من كلا الطرفين ستعود إسرائيل إلى ضبط النفس والعودة إلى الوضع الحالي".

وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدا متبادلا في غزة؛ إثر استشهد ستة متظاهرين فلسطينيين سلميين، وإصابة العشرات بجروح خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة يوم الجمعة الماضي.