رسمياً.. ريال مدريد يقيل مدربه لوبيتيغي

وطن- وكالات : أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، اليوم الاثنين، إقالة مدرب الفريق الأول جولين لوبيتيغي وعين مكانه سانتياغو سولاري بصفة مؤقتة في انتظار اختيار اسم جديد لقيادة الملكي.

وأعلن النادي الملكي في بيانه، اقالة لوبيتيغي بعد 4 أشهر من قيادته الفريق خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، وقرر تعيين مدرب فريقه الرديف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مكانه مؤقتا بانتظار التعاقد مع مدرب جديد.

وستكون أولى تجارب سولاري نجم الملكي السابق مع الفريق، يوم بعد غد الأربعاء في الدور الـ32 لكأس الملك أمام فريق مليلة الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.