معارض سعودي: ترامب متورط وابن سلمان أصر على قطع رأس خاشقجي

وطن- وكالات: كشف محمد المسعري، وهو عالم فيزياء سعودي منفي من بلاده ومنشق سياسي، أنه أول من أعلن خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك يوم الخميس الذي تلى اختفاء الأخير في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال خلال مشاركته في حلقة من برنامج "كلمة حرة"، "وصلني الخبر من مصادر في المستوى الأرفع في السعودية، أي من شخص باستطاعته الاستماع إلى المكالمات الهاتفية بين محمد بن سلمان ومحمد دحلان وهو مجرم فلسطيني مقيم في الإمارات"، على حد تعبيره.

وكشف المسعري أيضاً نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في السعودية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "كان مصراً على أن يتم يقطع رأس خاشقجي ويرسل إليه كي يستلذ بالانتقام".

ورأى المسعري أن ترامب متورط في مقتل خاشقجي لأنه تم إرسال نسخة من الفيديو الأساسي الذي يملكه الأتراك للرئيس الأميركي، حيث أرادت تركيا وضعه في موقف محرج للضغط عليه من أجل إزالة العقوبات ورفع الضغوط عن الليرة التركية.

وأضاف أن معلومات وبيانات استخباراتية كانت تصل إلى مكتب ترامب منذ أواخر 2017 تشير إلى إعداد مؤامرة لقتل خاشقجي أو اختطافه بالتعاون مع جهات أميركية، "لكن ترامب لم يحذر خاشقجي".

"الميادين"