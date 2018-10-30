الطقس: أجواء صافية وباردة نسبيا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا وجافاً باردا نسبياً إلى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً إلى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل ، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.