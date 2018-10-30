مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب منارة للإنتاج الموسيقي

القدس- وطن: أنهى معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى استعدادته لإطلاق مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب في كافة محافظات الوطن: القدس، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس، والخليل، وقطاع غزة، والجولان السوري، والذي سينظم خلال الفترة من 3 إلى 29 تشرين ثاني 2018.

يُعقد المهرجان في دورته التاسعة ليؤكد على رسالة المعهد في بناء جمهور فلسطيني متذوق للموسيقى، وأيضًا من خلال تأسيسه للعديد من الفرق الموسيقية ودعم إنتاجاتها الموسيقية.

يذكر الأستاذ سهيل خوري مدير عام المعهد أن المهرجان يأتي في سياق تبني المعهد منذ تأسيسه في العام 1993 إنتاج محتوى موسيقي مميز لفرقه، ودعم كافة الإنتاجات الموسيقية الفلسطينية ذات المحتوى الجيد، برؤيةٍ وشكلٍ جديديْن يحددهما الموسيقيون الفلسطينيون. وأضاف الأستاذ خوري أن المهرجان أصبح عنوانًا للفرق الفلسطينية المتخصصة في الموسيقى العربية، وخصوصًا الغنائي والطربي منها، في محاولة من المعهد والفرق في تقديم هذه الأعمال المعاصرة والموروثة للجمهور الفلسطيني، وأيضا لابراز التراث الموسيقي العربي والمحافظة عليه في ذاكرة الجيل الجديد.

كما نوّه محمد مراغة المدير الإداري للمهرجان ومدير المعهد في القدس أن مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب أصبح يستقطب جمهورًا من كافة الأجيال، وأضاف أن المهرجان هو مساهمة من المعهد في تنشيط الحياة الثقافية في القدس، وخصوصًا في فصل الخريف الذي تقل فيها المهرجانات والعروض الموسيقية في القدس.

تُنظم عروض المهرجان بشكل مركزي في مدينة القدس، للتأكيد على عروبة القدس وتثبيت المقدسيين على أرضهم، ويشترك في المهرجان كلٌّ من(جوقة سراج) بقيادة الموسيقي سامر بشارة والتي ستقدم برنامجًا موسيقيًا جديدًا يضم مجموعة من الأعمال الخالدة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وفرقة (مقامات القدس) بقيادة موسى عباسي التي ستقدم مجموعة من الأعمال الغنائية والموسيقية، و(فرقة القدس للموسيقى العربية) والتي سيؤدي بها كلٌّ من الفنان هاني أسعد، والفنانة مريان برانسي مجموعة من الأغاني الطربية لمؤلفين عرب متعددين، و(جوقة عود الند) من الناصرة والتي ستقدم مجموعة من الموشحات، و(فرقة نابلس للموسيقى العربية) التي ستقدم حفليْن: الأول في مستشفى المطلع، والثاني في قاعة فيصل الحسيني في القدس، حيث ستقدم الفرقة برنامجًا موسيقيًا متنوعًا، مثل أغاني الراحلة وردة الجزائرية بعنوان "في يوم وليلة" و(مجموعة نوى) والتي ستقدم برنامجًا موسيقيًا طربيًا أصيلًامن أعمال الموسيقيين العرب بعنوان "حبايب"، إضافة إلى أمسية موسيقية مشتركة ما بين (رباعي دجى) من القدس ومجموعة (حلم إسطنبول) من تركيا والتي تعزز حوار الثقافات داخل المدارس الموسيقية المختلفة. والفنانة لامار من مدينة عكا التي ستقدم أمسية موسيقية بعنوان "الأولى في الغرام" بقيادة مهران مرعب.

بالإضافة إلى العروض التي ستعقد في مدينة القدس، سيتم تنظيم عروض أخرى في: بيت لحم، والخليل، ورام الله، ونابلس، والجولان السوري المحتل، وقطاع غزة، تقدمها أوركسترا غزة للموسيقى الشرقية وفرقة جيلان من بيت لحم وفرقة مقامات القدس وفرقة نابلس للموسيقى العربية.

ينظم مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب للعام 2018 بدعم من وبالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والعربية والأوروبية وهي: الصندوق العربية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومؤسسة التعاون، والقنصلية السويدية العامة، ومركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وراديو 24 إف إم، ومركز يونس أمرة، وشركة كونسبت، ومطعم وفندق الزهراء، والجيروسليم، ومؤسسة الرئيس بوتين للثقافة والاقتصاد في بيت لحم، وبيت الفن في الجولان، وبيت الطفل الفلسطيني في الخليل.