تمكين للتأمين تحتفل بافتتاح فرعها في بيت لحم

رام الله- وطن: تحت رعاية وحضور عطوفة محافظ محافظة بيت لحم السيد كامل حميد احتفلت شركة تمكين الفلسطينية للتأمين يوم الاثنين الموافق 29-10-2018 بافتتاح فرعها في المدينة، وذلك بمشاركة من رئيسها الفخري معالي السيد رفيق النتشة، ورئيس مجلس ادارتها معالي الدكتور ماجد عطا الحلو، ومديرها العام السيد محمد الريماوي، وعضو هيئة الرقابة الشرعية د. محمد الجعبري، وأعضاء من مجلس ادارتها والإدارة التنفيذية، علاوة على ثلة من الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال، وممثلي المؤسسات العامة والخاصة.

واعتبر حميد، افتتاح فرع الشركة في مدينة لحم، مسألة حيوية، مشيدا في الوقت نفسه بشركة "تمكين" ومساهمتها في الارتقاء بقطاع التأمين.

وبين أن مثل هذه المبادرات تسهم في توفير فرص عمل، علاوة على توسيع الخيارات المتاحة أمام الجمهور، داعيا القطاع الخاص إلى الاقتداء بالشركة، وضخ مزيد من الاستثمارات في بيت لحم.

واوضح أن الشركة تمثل اضافة نوعية لقطاع التأمين، الذي ركز على أهميته الاقتصادية.

من ناحيته، أكد النتشة، أن "تمكين" تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الغراء، تتطلع إلى النهوض بصناعة التأمين، وتقديم خدمات جديدة للمواطنين.

وبين أن الشركة ليست منافسة لأحد، بل جاءت لتشكل اضافة نوعية لسوق التأمين، لافتا إلى أن أحد أبرز المساهمين في الشركة، مؤسسة ادارة وتنمية أموال اليتامى، بمعنى أن جانبا من عوائدها تذهب للأيتام.

من جانبه، أكد الحلو، أن شركة "تمكين" نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أنها تستند إلى المعايير المؤسسية الدولية في منظومة عملها، بالإضافة الى تأكيده بان مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية ملتزمة بقيم الحكومة والشفافية والممارسات الفضلى انطلاقاً من رؤية الشركة ببناء قصة نجاح وتميز في سوق التأمين الفلسطيني.

وذكر أن "تمكين للتأمين" تعتمد على كادر مشهود له بالكفاءة والمهنية وخبراته المتراكمة في مجال التأمين لا سيما التعاوني منه على مدار سنوات.

وأضاف: إن استراتيجية الشركة تقوم على التوسع والانتشار لتغطية احتياجات الكل الفلسطيني في انحاء الوطن من خلال شبكة من الفروع والمكاتب والوكلاء.

وقدم الجعبري، شرحا عن التأمين الإسلامي "التعاوني" على المستوى العالمي.

وبين أن "تمكين" تحرص عبر هيئة الرقابة الشرعية فيها، على الالتزام بكافة المتطلبات المتصلة بالتأمين التعاوني، بما ينعكس إيجابا على مصالح المساهمين، والمؤمن لهم.

ومن جهته، أشار الريماوي الى اهتمام الشركة بتقديم باقة من المنتجات والخدمات المميزة لتلبية احتياجات الجمهور بالإضافة الى الاهتمام بجودة الخدمات واهمها سرعة الاستجابة والتعويض.

وأكد أن افتتاح فرع الشركة في مدينة السلام، يمثل مسألة استراتيجية لها، كونها تسعى لأن تقدم أفضل نموذج في مجال العمل المؤسسي.

وكان قد سبق الفعالية، قص شريط افتتاح الفرع، قبل أن يصار إلى الانتقال إلى موقع الاحتفال.

يذكر بان الشركة أطلقت حملة اعلانية وترويجية واسعة خلال الشهر الحالي، بالتوازي مع إطلاق خدماتها في معظم محافظات الضفة وقطاع غزة، بالإضافة الى تنظيم فعاليات مختلفة في المحافظات والمدن بمناسبة فتح فروعها المختلفة.