صور | مع بدء الانتخابات المحلية الإسرائيلية، مظاهرات بالجولان المحتل رفضا لها

الجولان- وطن: بالتزامن مع افتتاح صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية الإسرائيلية عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، انطلقت مظاهرة في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، تؤكد على الرفض والمقاطعة لهذه الانتخابات التي حاولت وزارة داخلية الاحتلال فرضها على قرى الجولان المحتل.

وتأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة فعاليات نظمها أهالي الجولان السوري المحتل، جددوا خلالها رفضهم القاطع المشاركة في هذه الانتخابات التي تريد سلطات الاحتلال فرضها عليهم مؤكدين تمسكهم بالهوية العربية السورية.

وأكد المشاركون في المظاهرات التي خرجت اليوم ومساء أمس في ساحة مجدل شمس المحتلة وقرية عين قنية وجابت شوارع البلدة والقرية حاملين الأعلام الوطنية واللافتات المنددة بالانتخابات وداعين إلى وحدة الصف على التصدي لجميع الإجراءات الاحتلالية القمعية التعسفية الهادفة إلى خلق فوضى وحالة انقسام داخلي بين سكان قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية في محاولة لشق الصف الوطني الموحد لأبناء الجولان المحتل.

وفي بيان أصدره أهالي قرية بقعاثا المحتلة، جدد الأهالي وقوفهم ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى التطبيع وتهويد الجولان المحتل تحت شعارات الديمقراطية المزيفة والهادفة إلى طمس عروبة الجولان السوري المحتل.

وجاء في البيان: بناء على المستجدات الأخيرة بشأن الانتخابات المزعومة للمجلس المحلي في بقعاثا فاننا نعلن موقفنا الموحد غير القابل لأي تردد أو مهادنة بالاصرار على الحفاظ على إرثنا الوطني والإنساني المعمد بتضحيات ودماء الأهل والأجداد.

وأكد أهالي الجولان المحتل انتماءهم المطلق للوطن الأم سورية وقوميتهم العربية ورفضهم لأي مشاريع معادية مستجدة ساعية لسلخهم عن هذا الانتماء.

وطالب البيان منظمات المجتمع الدولي "بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال دون أي شروط وفق كل المواثيق الدولية".

يشار إلى تجمع الحراك الشعبي والشبابي في الجولان المحتل يواصل نشاطه خلال ساعات اليوم، بتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية قبالة المقرات الانتخابية وصناديق الاقتراع ورفضا للمشاركة في عملية التصويت، علما أن الحراك أثمر، حيث تم إلغاء الانتخابات في بلدة مسعدة بسبب انسحاب جميع المرشحين.