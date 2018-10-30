شرطة الاحتلال تزود عناصرها بقفازات مضادة للسكاكين

وطن: كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن شرطة الاحتلال، ستزود عناصرها بقفازات خاصة، مضادة للسكاكين، لحمايتهم من عمليات الطعن.

وقالت الصحيفة، أن هذه القفازات من تطوير إسرائيلي، جاءت في أعقاب العبر المستخلصة من عمليات الطعن التي تعرض لها عناصر شرطة حرس الحدود في القدس، على حد زعمها.

وذكرت أن شرطة حرس الحدود، ستزود كافة عناصرها بهذه القفازات، خصوصاً العاملين في مدينة القدس ومحيطها. وأضافت الصحيفة، أن هذه القفازات الخاصة، مضادة للسكاكين، وتمنع تعرض الجنود للإصابة بالجروح، خلال مقاومتهم لمنفذ عملية الطعن.