الإفراج عن الأسير يعقوب الكيلاني من جنين

جنين- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، الليلة الماضية، عن الأسير يعقوب الكيلاني من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين.

وأعاد الاحتلال اعتقال الكيلاني بالعام 2014 ولمدة أربع سنوات، بعد أن جرى الإفراج عنه في صفقة التبادل 2011.

واستقبل أهالي يعبد الأسير المحرر بموكبٍ احتفالي كبير، ليُعانق طفله نور، الذي يبلغ من العمر الآن 4 سنوات، وقد كان بعمر 4 شهور يوم اعتقاله في العام 2014.

واتّهم الاحتلال الكيلاني بالعمل في كتائب القسام الجناح المسلّح ل حركة حماس ، وحُوكم على إثره بالسجن 18 عامًا، قضى منها 12 عامًا في سجون الاحتلال قبل تحرره في الصفقة.