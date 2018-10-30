اتحاد نقابات أساتذة الجامعات يطالب الضمان والعمل بفتح حوار سريع لضمان حقوق العاملين

رام الله- وطن: طالب مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل بفتح حوار جاد وبنّاء عملي وسريع للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومطالب العاملين في كافة المؤسسات وذلك تحقيقاً لأهداف انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي وهو توفير حياة كريمة تليق بأبناء الشعب الفلسطيني المناضل.

وأكد المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن "كافة العاملين في الجامعات الفلسطينية بدأوا بالانضمام إلى صندوق هيئة التقاعد الفلسطينية منذ العام (2011) وحتى العام الماضي، ضمن اتفاقيات عمل جماعية ملزمة للطرفين، وبناءً عليه فنحن في مجلس الاتحاد للجامعات ندعم الحراك الهادف للمحافظة على حقوق العاملين في كافة القطاعات والمؤسسات، وندعم كافة الاجراءات والتحركات التي تهدف إلى الوصول لاتفاق يضمن الحياة الكريمة واللائقة لأبناء شعبنا.

وأضاف: نرفض أية اجراءات تؤدي إلى تصعيد الأمور وتعقيدها.