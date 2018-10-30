المبادرة الوطنية تدعو لتأجيل تطبيق الضمان حتى يتم ادخال التعديلات عليه

رام الله- وطن: طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الى ان يتم ادخال التعديلات التي يطالب بها المواطنون، من خلال الحوار الجاري بين كتل المجلس التشريعي وممثلي العاملين والحكومة.

و أكدت حركة المبادرة في بيان لها، وصل وطن، الثلاثاء، أن الضمان الاجتماعي هو من أهم الحقوق التي يجب ان ينالها العاملون والعاملات، ولا بد من ادخال تعديلات على القانون تستجيب لمطالبهم وتشعرهم بالأمان عل مستحقاتهم.