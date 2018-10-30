جنين- وطن: أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس، لشهر تشرين ثاني المقبل.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجن الرملة ستكون في 8 تشرين ثاني المقبل، وأسرى "هداريم" و"هشارون" في 12 تشرين ثاني، وسجن الدامون/ كرمل "عتليت" في 14 تشرين ثاني، وسجني "جلبوع"1 شطا في 6 تشرين ثاني، و"جلبوع" 2 في 7 تشرين ثاني، وسجن بئر السبع في 20 تشرين ثاني.

وأشار مكتب الصليب الأحمر إلى أن زيارة نفحة ستكون في 7، وسجن "رامون" في 14، وعسقلان في 6، ومجدو المجموعة الأولى فستكون الزيارة في 12، وللقاصرين في 19 منه، وفي والمجموعة الثانية في 15، والنقب المجموعة الأولى في 14، والمجموعة الثانية في 21، وعوفر في 7