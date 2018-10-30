أغنى رجل بالعالم يخسر 19.2 مليار دولار في يومين

وطن- وكالات: خسر مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس 19.2 مليار دولار في يومين من التداول ببورصة وول ستريت، وذلك بسبب موجة بيع للأسهم دفعت مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا للانخفاض الشديد يومي أمس الاثنين والجمعة الماضي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن سهم شركة أمازون هوى بنسبة 7.8% يوم الجمعة الماضي، كما واصلت أسهم شركة التكنولوجيا عموما هبوطها الكبير أمس الاثنين ليتراجع سهم أمازون بنسبة 6.3%، ونتيجة لموجة البيع المدفوع بالمخاوف من تزايد التوترات التجارية بالعالم انخفض مؤشر ناسداك لأدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان الماضي.

وبفعل الهبوط الكبير لسهم أمازون خسر بيزوس أغنى شخص في التاريخ الحديث 19.2 مليار دولار في يومين لتستقر ثروته عند 128 مليار دولار، وذكر بلومبيرغ أن بيزوس خسر أمس الاثنين 8.2 مليارات دولار، وهي الأكبر تبعا لمؤشر بلومبيرغ لثروة المليارديرات الذي يرصد تغيرات ثروة خمسمئة شخص هم الأغنى في العالم.

وأصبح بيزوس (54 عاما) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 أغنى شخص على وجه الأرض منذ عام 1982 على الأقل حين تخطى مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس الذي ظل متربعا على هذه القمة لسنوات، وفي المركز الثالث يأتي المستثمر الأميركي وارن بافت.

المصدر : الجزيرة نت