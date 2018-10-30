توقيف شخصين للاشتباه بهما بالتشهير وتهديد فتاة في جنين

جنين- وطن: كشفت الشرطة ملابسات قضية تهديد وتشهير عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) في جنين.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن من سكان محافظة جنين للشرطة حول قيام مجهول بإرسال رسائل تتضمن التهديد والتشهير بخطيبته عبر الفيس بوك، تم جمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في شرطة المباحث العامة وحصر الاشتباه بشخصين من سكان محافظة جنين.

وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما تمهيداً لإحالتهم الى النيابة العامة حسب الأصول.