الاتحاد الأوروبي يُطلق مسابقة "اعرف أوروبا" في ثمانين مدرسة من مدارس الضفة وغزة



الخليل- وطن: أطلق الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية والتعليم العالي، مُسابقة "اعرف أوروبا" في الخليل بمشاركة ثمانين مدرسة من مدارس الضفة الغربية وغزة، إذ من المتوقع أن تشمل المُسابقة حوالي 500 طالب من طلاب الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الأونروا.

وتم إعادة تنظيم مُسابقة "اعرف أوروبا" في عام 2018 بعد إجراء المُسابقة بنجاح عام 2017، حيث سوف تُجرى مُسابقة "اعرف أوروبا" هذا العام في رام الله وجنين وبيت لحم والخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية ومدينة غزة ورفح.

وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نِكِلاسِون في هذه المناسبة: "يَسُرنا أن نُطلق مُسابقة "اعرف أوروبا" مرة أخرى في مدارس الضفة الغربية وغزة، حيث تَمَكَّنا وللسنة الثانية من إطلاق مسابقة تفاعلية وممتعة وإبداعية، ويعود الفضل في ذلك إلى التزام واستعداد وزارة التربية والتعليم العالي. الاتحاد الأوروبي يشارك بالكثير من الامور مع فلسطين والمنطقة ككل، ونهدف من خلال هذه المُبادرة إلى التعريف بأنفسنا مرة أُخرى أمام طُلاب فلسطين، وتقديم قِيَّمِنا وثقافتنا وتاريخنا وهويتنا. هذه إحدى الطرق التي نؤكد من خلالها من جديد دعمنا المستمر للفلسطينيين."



وذكر بيان للاتحاد الأوروبي، أنه حريص على إطلاع الفلسطينيين على مبادئه التأسيسية والروابط الثقافية والتاريخية التي تربطه بالمنطقة. مُسابقة "اعرف أوروبا" هي إحدى هذه الطُرُق التفاعلية لمشاركة الهوية الأوروبية والثقافة والقِيَّم مع الطلاب الفلسطينيين.

وأضاف البيان: تتناول مُسابقة "اعرف أوروبا" مواضيع ثقافية وتاريخية ورياضية وفنية وجغرافية تتعلق بالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتُنَظَم المُسابقة على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تشمل مسابقة بين المدارس من نفس المُحافظة تتأهل من خلالها مدرسة واحدة لتمثل المُحافظة. أما في الجولة النهائية فيتم تمثيل كافة المحافظات الفلسطينية من خلال المدارس التي تأهلت في المرحلة الاولى حيث ينجم عن الجولة النهائية ثلاثة فائزين بالمرتبة الأول والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة.