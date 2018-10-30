جماهير غزة تشيع الشهيد محمد أبو عبادة

غزة- وطن: شيّعت جماهير غفيرة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة يوم الثلاثاء الشهيد محمد عبد الحي أبو عبادة (27 عامًا).

وارتقى الشهيد "أبو عبادة" أمس خلال مشاركته بإسناد المسير البحري الـ 14 على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وانطلق المشيّعون بعد صلاة الجنازة لتشييع جثمان الشهيد من أمام مسجد شهداء الشاطئ غربي المدينة صوب مقبرة الشيخ رضوان ليوارى الثرى هناك.

وشاركت في التشييع جماهير واسعة وممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.