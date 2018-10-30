أبو هولي: منحة الجامعي سيستفيد منها 1200 طالب في كافة المخيمات



رام الله- وطن: أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، البدء بتوزيع منحة الطالب الجامعي على الطلبة من أبناء المخيمات، والذين اختيروا وفق معايير محددة، والتي سيستفيد منها 1200 طالب وطالبة موزعين على المخيمات كافة.

وتابع أبو هولي، في بيان صحفي صادر عنه، ان برنامج المنحة الجامعية هو برنامج سنوي تشرف عليه دائرة شؤون اللاجئين، انطلاقا من رؤيتها على حث وتشجيع الطلبة داخل المخيمات على تلقي تعليمهم الجامعي.

وباشرت دائرة شؤون اللاجئين توزيع منحة الطالب الجامعي في مخيمات الفارعة وعقبة جبر والجلزون، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين ورؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات الثلاثة، وممثلي المؤسسات والفعاليات الرسمية في المخيمات والطبة المستفيدين من المنحة.

واستفاد من المنحة في المخيمات الثلاثة 113 طالبا وطالبة بقيمة 1000 شيقل لكل طالب.

وقال أبو هولي إن لدى الدائرة تعليمات واضحة بتسخير كافة إمكاناتها للنهوض بواقع المخيمات والاهتمام بأوضاع اللاجئين، خاصة طلبة الجامعات، لضمان تلقيهم التعليم الجامعي من منطلق أن أبناء المخيم وشبابه المبدع والمتفوق والمتعلم هو الذي يمتلك القوة في الدفاع عن حقه العادل في العودة وعن قضيتهم وشعبهم ووطنهم.