الوطنية موبايل تحقق أرباحاً صافية للربع الثاني على التوالي

وطن: حققت شركة الوطنية موبايل – إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية – وللربع الثاني على التوالي أرباحاً صافية خلال الربع الثالث من العام 2018 بقيمة 1.2 مليون دولار. كما وبلغت أرباحها التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) خلال الربع الثالث 8.1 مليون دولار، بنسبة زيادة 39% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

ووصلت قيمة الإيرادات للربع الثالث 26.2 مليون دولار بزيادة نسبتها 19% عن ذات الفترة من العام الماضي، كما زادت نسبة المشتركين عن ذات الفترة من العام الماضي بنسبة 57% لتصل إلى أكثر من مليون ومائتين وأربعة وستين ألف مشترك، وتعد هذه النتائج نقطة تحول استراتيجي للشركة بإتجاه الربحية المستدامة. وقد ظهرت هذه النتائج في إفصاح شركة الوطنية موبايل عن نتائج أدائها المالي، وبياناتها المالية للربع الثالث لعام 2018 بحسب المهلة القانونية للإفصاح المالي والمتبعة وفقا للأنظمة والقوانين في فلسطين.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل د. ضرغام مرعي: "يسرنا أن نفصح عن نتائج أدائنا للربع الثالث، تتويجاً للنجاحات المستمرة التي تحققها شركتنا، والتي ظهرت بشكل جلي خلال إطلاق خدماتنا التجارية في قطاع غزة، وإطلاق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية، بالإضافة لسيرنا على طريق الربحية المستدامة حيث حققنا أرباحاً صافية للربع الثاني على التوالي هذا العام، الأمر الذي جاء بعد عملية تحول إستراتيجي قمنا بها للإرتقاء بمستوى الشركة، والتي ما كانت لتنجح لولا الدعم المستمر الذي نتلقاه من قبل مستثمرنا المؤسس صندوق الإستثمار الفلسطيني الذي يؤمن بهذه الشركة منذ اليوم الاول لها، بالإضافة للمستثمر الأكبر مجموعة Ooredoo العالمية التي ترفدنا دومًا بخبراتها العالمية".

وتعقيباً على النتائج المالية للشركة، قال د. مرعي: إن هذه النتائج التي تحققها الشركة هي نتائج إيجابية تعكس الرؤية الإستراتيجية التي تسير عليها شركتنا بخطى ثابتة وواثقة نحو الربحية المستدامة، وتكليلًا لكافة نجاحاتنا السابقة، من إطلاق خدماتنا التجارية في قطاع غزة، وتميز إطلاق خدمات الجيل الثالث في الضفة وما رافق النجاحين من حملات وعروض غير مسبوقة لنضع مشتركنا أولًا، وتأتي هذه النجاحات بالرغم من الظرف الإقتصادي الصعب جداً في قطاع غزة وبالرغم من التحدي المتمثل في التواجد اللاشرعي للشرائح الإسرائيلية في سوق الضفة الغربية.

وقد بلغت قيمة الإيرادات للشهور التسعة الأولى من هذا العام 76.2 مليون دولار بزيادة نسبتها 20% عن ذات الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) 19.2 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، بنسبة زيادة 15% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. في حين تقلص صافي الخسارة للعام حتى نهاية الربع الثالث ليبلغ ما قيمته أربعمائة ألف دولار فقط، وذلك نتيجة الخسارة التي بلغت 3.8 مليون في الربع الأول لهذا العام والتي تحملتها الشركة نتيجة المصاريف الاستثنائية لإنطلاقة غزة واطلاق خدمات الجيل الثالث، في حين سجلت الوطنية موبايل أرباحًا صافية في الربع الثاني بلغت 2.2 مليون دولار وفي الربع الثالث 1.2 مليون دولار.

وختم د. مرعي، "سنستمر بتحقيق أهدافنا ورؤيتنا لإثراء حياة الناس، والاهتمام بهم، والبقاء على تواصل مستمر معهم، لنقدم لهم تجربة فريدة في تكنولوجيا الاتصالات الخلوية".

الوطنية موبايل هي إحدى شركات مجموعة Ooredooالعالمية، والتي تعد من أكبر شركات الاتصالات العالمية، وتعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر المجموعة خدماتها لمشتركيها من الأفراد والشركات في 12 دولة، كما تعد Ooredoo رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والمتنقلة للبيانات. في 31 ديسمبر 2017، بلغت قاعدة عملاء شركةOoredoo العالمية 164 مليون مشترك. وتستعد الوطنية موبايل لتوحيد علامتها التجارية مع الشركة الأم Ooredoo خلال الأسابيع القادمة.

