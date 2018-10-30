اعلان الاضراب العام في الجولان المحتل غدا الأربعاء رفضاً لانتخابات الاحتلال

وطن: أعلنت الفعاليات الشعبية في الجولان السوري المحتل عن إضراب عام غداً الاربعاء رفضاً لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية بحقهم، مؤكدين تمسكهم بالهوية العربية السورية.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية " سانا " ان أهالي الجولان المحتل أعلنوا يوم غد إضراباً عاماً في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية رفضاً لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي "القمعية التعسفية الرامية إلى تهويد الجولان السوري المحتل وضمه إلى الكيان الإسرائيلي المصطنع."

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم على المعتصمين في مجدل شمس الرافضين إجراء ما تسمى “انتخابات المجالس المحلية” بالرصاص وقنابل الغاز السام وحاولت تفريقهم بالقوة ما تسبب بإصابة عدد من المعتصمين ووقوع حالات اختناق بين الشيوخ والأطفال والنساء.

وشهدت بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل منذ صباح الثلاثاء تظاهرات حاشدة قبيل فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية المحلية التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وطوّق أهالي مجدل شمس الثانوية حيث وضعت صناديق الاقتراع، وقالوا "لن نسمح بأي قرار يحاول العدو الإسرائيلي فرضه علينا".

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المعتصمين واطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، وأسلحة محرمة دولياً باتجاههم حيث أصيب البعض منهم، بعد أن طلبت إخلاء المنطقة خلال ربع ساعة وإلا فسيتم الاخلاء وتفريقهم بالقوة.

وطالب أهالي مجدل شمس الأمم المتحدة بالحماية الدولية لهم بوجه تعسّف الاحتلال، مؤكدين أن الجولان سيبقى سورياً عربياً.

واكد المتظاهرون من ساحة الاعتصام رفضهم القاطع للانتخابات الإسرائيلية، واصفين هذا اليوم بالتاريخي، وسط مشاركة واسعة من المرجعيات الدينية.

وقالت مصادر محلية إن الانتخابات التي تفرضها قوات الاحتلال في بلدتي مسعدة وبقعاتا في الجولان المحتل ألغيت بعد انسحاب المرشحين، مضيفاً أن 10 مرشحين انسحبوا من المشاركة في الانتخابات وتبقى 4 أو 5.

كما أشارت إلى أن المعتصمين باقون في أماكنهم لغاية الاعلان عن إلغاء الانتخابات أو انتهائها عند العاشرة ليلاً.

مشايخ مجدل شمس قالوا من جهتهم "نحن نرفض الانتخابات التي أعلنتها سلطات الاحتلال بشكل كلي"، وأشاروا إلى أن موقفهم هذا "هو انعكاس لارتباطنا بالدولة السورية".

كما أطلق الأهالي في المنطقة هتافات أكدوا فيها على تمسكهم بعروبتهم وبهويتهم السورية.

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