الوفد الأمني المصري يغادر غزة

وطن: غادر الوفد الأمني المصري مساء اليوم الثلاثاء، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، بعد زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات، اجتمع خلالها مع الفصائل الفلسطينية.

ووصل وفد المخابرات المصري ظهر اليوم، بقيادة اللواء أحمد عبد الخالق رئيس الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية العامة والعميد همام أبو زيد.

ويجري الفود زيارات متتالية لغزة، للقاء الفصائل الفلسطينية لاستكمال جهود مباحثات التهدئة مع "إسرائيل" والمصالحة مع حركة فتح.

وتعتبر هذه الزيارة الرابعة للوفد الأمني المصري لقطاع غزة، خلال الأسبوعين الماضيين.