إصابة سبعة مواطنين في حادث سير شرق جنبن

وطن: أصيب مساء اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين بجروح مختلفة، في حادث سير، شرق جنين.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن طواقم الانقاذ التابعة لمركز مرج بن عامر أخلت سبع اصابات في حادث تصادم بين مركبتين وانقلاب احداها على مفترق بلدة دير غزالة شرق المدينة.

وأشارت إلى أنه جرى تسليم المصابين إلى طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، ووصفت اصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.

وفي السياق ذاته، ذكرت دائرة العلاقات العامة، أن مواطنين أصيبا مساء اليوم، بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة في حادث سير على مدخل قرية ام التوت شرق جنين.

واهاب الدفاع المدني، بالسائقين ضرورة الانتباه وتجنب السرعة الزائدة مع ضرورة الالتزام بالشواخص المرورية وإجراء الصيانة الدورية لمركباتهم حفاظا على سلامتهم .