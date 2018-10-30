مجتهد: الأمير أحمد بن عبد العزيز يعود إلى الرياض بعد وساطة أمريكية

وطن: كشف المغرد السعودي المعروف باسم “​مجتهد​” أن الأمير أحمد بن عبد العزيز وإثر وساطة أمريكية وصل العاصمة ​الرياض​ بعد شهور من إقامته خارج السعودية.

وذكر “مجتهد” أن ولي العهد محمد بن سلمان كان في استقبال عمّه “لكن دون كاميرات ولا بروتوكول”.

وأضاف أن الأمير أحمد، وهو شقيق الملك سلمان، حصل على تعهدات أمريكية أوروبية بعدم تعرض بن سلمان له.

وتساءل مجتهد: “لكن من يضمن التزام بن سلمان بالتعهد؟”.

وكان الأمير أحمد يخشى العودة إلى الرياض بعد تصريحه لمتظاهرين يمنيين وبحرينيين ومعارضين سعوديين، كانوا يهتفون أمام السفارة السعودية في لندن “فليسقط آل سعود” قائلا لهم لا تحملوا آل سعود المسؤولية بل الملك وولي عهده، وهو ما دفع الحكومة لإصدار بيان على لسانه عبر وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء على لسانه في البيان “لقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك”.

وبث التلفزيون الرسمي هذه التصريحات في وقت متأخر من يوم 4 سبتمبر/ أيلول مع صورة ثابتة للأمير، دون عرض أي لقطات من الفيديو المثير للجدل.

وأثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه كلام الأمير أحمد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر أكثر من وسم حول الموضوع أبرزها وسم “نبايع أحمد بن عبد العزيز ملكا”، ووسم مضاد “نتعهد بالولاء للملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وشغل أحمد بن عبد العزيز لفترة وجيزة منصب وزير الداخلية عام 2012، إلى أن خلفه بعد خمسة أشهر من توليه المنصب المسؤول البارز في مكافحة الإرهاب الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.

القدس العربي