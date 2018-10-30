الأمم المتحدة تحث السعودية على "الكشف دون مراوغة" عن مكان جثة خاشقجي

وطن: حثت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، السلطات السعودية على “الكشف دون مزيد من التأخير أو المراوغة” عن مكان جثة الصحافي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك خلال مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال دوجريك، إن “المفوضة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشيليت) نشرت بيانًا، في وقت سابق اليوم، أكدت فيه على ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد في جريمة قتل الصحافي السعودي، والمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبت في سياق جريمة وقحة مثير للصدمة”.

وأضاف: “من أجل إجراء تحقيق بدون أي اعتبارات سياسية، فإن مشاركة خبراء دوليين، مع الوصول الكامل إلى الأدلة والشهود، ستكون مرغوبة للغاية”.

وتابع: “وسيكون من المهم تحديد ما إذا كانت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري قد ارتكبت، وتحديد هوية جميع المتورطين في هذه الجريمة؛ بغض النظر عن صفتهم الرسمية”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة السامية دعت السلطات في تركيا والسعودية إلى “التعاون في ضمان كشف الحقيقة الكاملة عن مقتل السيد خاشقجي، وإعمال حقوق الحقيقة والعدل لعائلته- والجمهور بوجه عام- بشكل كامل”.

وأضاف: “الفحص الشرعي، بما في ذلك تشريح جثة الضحية هو عنصر حاسم في أي تحقيق في القتل، وقد حثت المفوضة السامية السلطات السعودية على الكشف عن مكان وجود جثته دون مزيد من التأخير أو المراوغة”.

واليوم الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النائب العام التركي الذي يعمل على قضية قتل خاشقجي طلب من النائب العام السعودي الكشف عمن أرسل الفريق الضالع في قتل الصحافي.

وأضاف “لا يمكنا ترك هذه المسألة دون حل وينبغي أن نحلها الآن. لا معنى للمماطلة أو محاولة إنقاذ بعض الأشخاص من ذلك”.

القدس العربي