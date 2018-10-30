أوروبا: قتلى في إيطاليا وعشرات آلاف المنازل بلا كهرباء في فرنسا بسبب الأمطار والثلوج

وطن: تضرب عدة دول أوروبية أحوالا جوية سيئة، منها إيطاليا حيث قضى 11 شخصا في حين حرمت عشرات آلاف المنازل في فرنسا من التيار الكهربائي الثلاثاء.

وفي إيطاليا، إضافة إلى الضحايا الخمس الذين سُجلوا الاثنين، لقي رجل حتفه في فينيتو (شمال شرق) جراء سقوط شجرة، وقضى رجل إطفاء في منطقة ألتو أديجي (أديجي العليا) (شمال) أثناء قيامه بمهمة إنقاذ.

وأفادت السلطات الإيطالية عن مقتل امرأة أيضا جراء انهيار سيل من الوحول وصخور على منزلها في ترينتينو (شمال).

ولقي رجل حتفه بعد ظهر الاثنين عندما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج قرب كاتوليكا على ساحل البحر الادرياتيكي، بعد أن رمته الرياح العاتية على الصخور، بحسب الصحافة المحلية.

وتم انتشال جثة أيضا الثلاثاء في بحيرة ليفيكو شمالا بحسب فرق الإطفاء.

وفُقد رجل أيضا في البحر قبالة كالابريا، بعد أن عُثر على مركبه الشراعي الاثنين على الصخور فيما رصدت جثة في عرض البحر لكن لم يكن بالإمكان انتشالها بسبب العاصفة.

وبحسب الصحافة الإيطالية، هناك 170 شخصا بين سياح وموظفي فنادق، عالقون في ممر ستيلفيو (شمال) على الحدود بين إيطاليا وسويسرا، على ارتفاع يزيد على 2700 متر، بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وفي إقليم فريولي فينيتسيا جوليا (شمال شرق)، حرم 23 ألف شخص من التيار الكهربائي وباتت العديد من الطرقات غير سالكة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأدت الأمطار الغزيرة التي ترافقها رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة في بعض المناطق، إلى اضطرابات في حركة النقل.

في جنوى، سيتم إغلاق المطار الثلاثاء حتى الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش إذ إن المدارج غير سالكة بسبب مخلفات الأمطار والرياح والمد البحري. وستغلق الثلاثاء المدارس في المدينة وكذلك في روما والعديد من المناطق الإيطالية.

وسجل مستوى تاريخي لـ"المياه المرتفعة" الاثنين في البندقية بسبب الأحوال الجوية السيئة بحيث بلغ 156 سنتمترا، ما أدى إلى إغلاق موقت لساحة القديس مارك.

وفي النمسا، تطاير قسم من سقف الحصن الأثري في سالزبورغ ليل الاثنين الثلاثاء بسبب رياح تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة.

وجنوبا دعا الدفاع المدني مساء الاثنين سكان مور الـ500 إلى ملازمة منازلهم والاحتماء في الطوابق المرتفعة بسبب ارتفاع مستوى مياه النهر.

وأعلنت حال الإنذار في سهل قريب من الحدود الإيطالية حيث السدود مهددة بالانهيار بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها.

وفي سلوفينيا فقد شخص، وفي كرواتيا غمرت المياه ميناء رييكا وتوقفت العديد من الرحلات البحرية.

أما في مقاطعة تيسان السويسرية قطعت عدة طرقات بعد أن غمرتها المياه أو سقطت عليها أشجار.

أكثر من 195 ألف منزل بلا كهرباء في فرنسا

وفي فرنسا منعت الثلوج التي تساقطت في وسط البلاد أكثر من ألفي سيارة من التحرك وحرمت 195 ألف منزل من الكهرباء.

في كورسيكا حرم 21 ألف منزل من الكهرباء الثلاثاء وأحصت السلطات الأضرار التي سببتها رياح بلغت سرعتها 160 كلم في الساعة.

أما في إسبانيا عرقل تساقط الثلوج شمالا حركة السير وبقي 4700 منزل بدون تيار كهربائي الثلاثاء بحسب السلطات.

وفي جمهورية تشيكيا تأثرت حركة القطارات صباحا جراء الرياح القوية التي اقتلعت أشجارا سقطت على السكك الحديد وحرم 30 ألف شخص من التيار الكهربائي بحسب الشركة الوطنية للكهرباء.

فرانس24/ أ ف ب