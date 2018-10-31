"هآرتس": صواريخ الجهاد أحبطت الترتيبات مع حماس

رام الله- وطن: كتب المحلل العسكري عاموس هرئيل في "هآرتس" أن وصف الوضع في الساحة الفلسطينية، كما يأتي من المؤسسة الأمنية، مطابق تقريباً لما قاله مصدر سياسي رفيع للصحافيين أمس الأول. لقد كانت إسرائيل وحماس، نسبيا، على شفا تحقيق وقف إطلاق النار طويل الأجل، الأسبوع الماضي، إلى أن جاء التصعيد في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف هرئيل: أنه في ضوء التصعيد الذي قادته حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والعقبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية، تم استبدال شبه التفاؤل بنبرة تشاؤمية أكبر. من المتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة حساسة للغاية - ويمكن لجولة أخرى من المواجهة مع الجهاد أن تؤدي إلى رد عسكري أكثر عدوانية من جيش الاحتلال، وتعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الهدوء. وتسعى القيادة العامة للجيش، وكذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى فحص ودراسة كل بديل ممكن قبل اتخاذ قرار بشأن عملية واسعة النطاق في قطاع غزة.

وقال "في نهاية الأسبوع الماضي، وبعد العديد من التقلبات في المفاوضات غير المباشرة التي أجرتها المخابرات المصرية والأمم المتحدة، بدا أن الأطراف تقترب من اتفاق. واستمدت قيادة حماس في قطاع غزة التشجيع من القرار الإسرائيلي بالسماح بإدخال الوقود الذي مولته القطرية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء للسكان. وفي الوقت نفسه، كانت هناك رغبة قطرية بتمويل جزء كبير من رواتب عمال حماس، التي يهدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقفها".

وأضاف هرئيل، لكن الاتصالات تشوشت بعد أحداث يوم الجمعة. في البداية، استشهد خمسة من المتظاهرين بنيران جيش الاحتلال في مصادمات وصفها الجيش بأنها "أكثر عنفاً من المعتاد"، وأطلق الجهاد ليلة الجمعة عشرات الصواريخ وقذائف الهاون على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. وصباح يوم السبت، أعلن مرة أخرى عن وقف إطلاق النار، بضغط مصري، ولكن في وقت لاحق، وقع حادث آخر عندما هاجمت طائرة الاحتلال وقتلت ثلاثة شبان فلسطينيين اقتربوا من السياج مساء الأحد، بزعم أنهم كانوا ينوون وضع عبوة ناسفة. وهدد الجهاد بالرد بالنيران، لكنه امتنع عن ذلك، بعد ضغوط من مصر وحماس.

الآن، تجد حماس نفسها تواجه تحديا مزدوجا. من جهة، يرفع الجهاد مرة أخرى راية المقاومة ويهاجمها لعدم ردها على قتل المتظاهرين. ومن ناحية أخرى، يهدد الرئيس عباس قطاع غزة بفرض عقوبات إضافية (في الوقت الذي يقول فيه إنه سيوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل - وهي خطوة هددت السلطة الفلسطينية باتخاذها عدة مرات في الماضي). ما بدا وكأنه لحظات، في الأسبوع الماضي، كبداية لديناميكيات إيجابية، تم استبداله بديناميكية متجددة للتصعيد.

في الخلفية، تظهر التوترات بين مختلف المعسكرات الفلسطينية في الشارع. لقد جرت مظاهرات في قطاع غزة بالقرب من منازل العديد من قادة حماس. وفي رام الله جرت، هذا الأسبوع، مظاهرة واسعة النطاق ضد قانون الضمان الاجتماعي.

يوم أمس، زار رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي إيزنكوت، مقر قيادة فرقة قطاع غزة، لفحص نشر قوات الفرقة استعدادا للأيام القادمة، وسيكون هناك انتشار كبير نسبيا في قطاع غزة، قرب نهاية الأسبوع، بسبب المخاوف من تصعيد متجدد حول السياج وإمكانية قيام الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ مرة أخرى. في الوقت نفسه، ستستمر جهود الوساطة الدولية، ولكن بين التصعيد والترتيبات، يبدو أن الحركة الآن في اتجاه تجدد المواجهة.