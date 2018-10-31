الحكم على مدان بالحرق بالحبس لمدة 7 سنوات

رام الله- وطن: أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، وعضوية القاضي احمد حنون والقاضي مجد عناب واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم (أ، ع) من محافظة نابلس بتهمة الحرق خلافا للمادة 368 من قانون العقوبات رقم 60 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالحبس مدة 7 سنوات.

وكذلك بحق المتهم (ن،د) بتهمة التحريض والتدخل بالحرق خلافا للمادة368 و 80 من قانون العقوبات رقم 60 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 4 سنوات وستة أشهر.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة نابلس سعيد كلش.