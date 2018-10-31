الاحتلال يبعد 4 مقدسيين عن منازلهم

القدس-وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إبعاد أربعة من كوادر حركة فتح في القدس عن منازلهم في قريتي جبل المكبر وصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى صباح غدٍ الخميس.

وشملت قرارات الإبعاد أمين سر حركة فتح في جبل المكبر إياد بشير، ورئيس حركة الشبيبة فارس عويسات، ورئيس لجنة أولياء أمور جبل المكبر نبيل بشير، وحسن عبده.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الأربعة فجر أمس، بذريعة منعهم السكان من الوصول إلى مراكز اقتراع بلدية الاحتلال.

في السياق ذاته، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشاب كرم رائد عبده بغرامة مالية، بعد اعتقاله وتوقيفه عدة ساعات بحجة محاولتها منع سيدة الوصول الى مركز اقتراع.

يذكر أن مراكز الاقتراع في مدينة القدس خلت من المنتخبين المقدسيين، الذين يقاطعون انتخابات البلدية ويرفضون المشاركة فيها سواء "بالترشيح أو الانتخاب".