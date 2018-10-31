المالية لوطن: الأنباء التي تتحدث عن رفع جمارك السيارات غير صحيحة

رام الله- وطن: نفى مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزراة المالية لؤي حنش لـوطن، الأنباء التي تتحدث عن إصدار وزارة المالية قراراً برفع الجمارك على السيارات المستوردة.

وقال حنش إن هذه الأنباء عارية عن الصحة. مضيفاً: ما جرى أننا أصدرنا كتاباً رسمياً بتاريخ 29/10/2018، موجه لكل التجار وتم نشره، يدعو للالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها فقط لاغير.

وأكد أن الكتاب الصادر هو عملية روتينية تقوم بها دائرة الجمارك في وزارة المالية بالتعاون مع وزارتي المواصلات، والاقتصاد في نهاية كل عام، وبداية أي عام جديد لتنظيم سوق المركبات ودخولها لأرض الوطن.

وأوضح حنش أن الكتاب الذي أصدره يتضمن ثلاث نقاط، هي: التزام المستوردين بالقيم الفعلية لثمن المركبات، ودفع ثمن المركبات حسب قانون الجمارك، والالتزام بحسابات نظامية حتى لا يكون اي تلاعب في السوق، ويتم السيطرة على نقل الأموال والتأكد من أن استخدام هذه الأموال يكون شرعياً وقانونياً فقط لا غير.

يشار إلى أن أنباء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بأن هناك توجهاً حكومياً لإيقاف استيراد السيارات المستوردة أو رفع الجمارك بنسبة 100% أو الاثنين معا ابتداء من 1-1-2019.