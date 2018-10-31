الحكومة: مقاطعة انتخابات الاحتلال بالقدس أكدت أن المراهنة على إضعاف عزيمة شعبنا خاسرة

رام الله-وطن: وجهت حكومة الوفاق الوطني، التحية الى أهلنا وأبناء شعبنا الصامدين في مدينة القدس المحتلة عاصمتنا الأبدية، على احباط مخطط الاحتلال الأخير، المتمثل في محاولة اشراكهم في انتخابات بلدية الاحتلال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن أهلنا في مدينة القدس جددوا التأكيد على عروبة مدينة القدس، وهزيمة الاحتلال واعوانه امام قدرات شعبنا العظيم.

وأضاف ان اهلنا في القدس يمثلون خط الدفاع الاول عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية، عبر صمودهم الأسطوري في وجه أعتى آلة قمع وطمس احتلالية عرفها التاريخ، وأثبتوا القدرة على مواجهة التحديات واحباط مخططات الاحتلال الرهيبة، والحفاظ على المدينة وتاريخها المادي والروحي على مدى سنوات الاحتلال البغيضة.

وأكد أن شكل مقاطعة الانتخابات الاحتلالية، الذي اختاره اهلنا في القدس، يمثل صفعة مدوية سيتردد صداها طويلا لدى الاحتلال وفي مشهد المنطقة برمته، لأنها أكدت من جديد أن المراهنة على إضعاف عزيمة شعبنا الفلسطيني هي مراهنة خاسرة حتما .

وطالب المتحدث الرسمي، حكومات الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، بمزيد من التحرك تجاه الدفاع عن القدس واحباط مخططات الاحتلال وممارساته الرهيبة تجاه تغيير طابع المدينة.

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