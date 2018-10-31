إدارة الاحتلال المدنية تسعى لزيادة عدد موظفيها بالضفة

وطن-وكالات: كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية الأربعاء، عن سعي ادارة الاحتلال المدنية في الضفة الغربية، لمضاعفة عدد موظفيها.

وقالت الصحيفة إنّ اللجنة الفرعية في "الكنيست"، والمختصة بشؤون الضفة الغربية، عقدت أمس الأول اجتماعًا لبحث الخطوة.

وبحسب الصحيفة فإنّ عدد العاملين في ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية تقلّص منذ اتفاق أوسلو للسلام بين منظمة التحرير وإسرائيل، مضيفةً أنّه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على الخطة.

وقرر وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، مؤخرًا وضع خطة لزيادة عدد العاملين فيما تسمى دائرة أراضي إسرائيل بإضافة 280 موظفًا، قالت الصحيفة إن بينهم 150 فلسطينيًا، وذلك بالتنسيق بين وزارة الجيش ووزارة المالية، التي لم توافق حتى الآن على مثل هذه الزيادة، وطلبت توظيف عدد أقل.