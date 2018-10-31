الحراك الوطني الديمقراطي لوطن: قرارات المركزي الاخيرة ليست جديدة وهي مرهونة بتنفيذها

رام الله-وطن: قالت لجنة المتابعة للحراك الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء: إن قرارات المجلس المركزي الأخيرة الخاصة بوقف التنسيق الأمني وكافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وتعليق الاعتراف بإسرائيل مرهونة بالاستعداد لتنفيذها وتحمل مسؤولية متابعتها، لكن التجارب السابقة من عدم تنفيذ قرارات مشابهة لا توحي بالثقة بامكانية تنفيذها ؛خاصة بعد تشكيل لجان متابعة لهذه القرارات من خارج المؤسسات الشرعية وخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وأضافت اللجنة في بيان لها وصل وطن: إن تحميل حركة حماس وحدها مسؤولية مواصلة الانقسام الداخلي مجافٍ لحقائق الأمور وتنكر لاتفاقات المصالحة وآخرها اتفاق 2017، وانكار للجهود المصرية باتجاه تنفيذ الاتفاقات المتفق عليها وطنيا ،كما ان ما ورد يؤكد على استمرار العقوبات على قطاع غزة الصامد في وجه الحصار الاسرائيلي٠

ودعت لأوسع حوار وطني فلسطيني شامل من اجل الاتفاق على خطة نهوض وطني لتجاوز حالة الانقسام الراهنة ومواجهة الخطط الامريكية والاسرائيلية وعمليات التطبيع المتسارعة بين دولة الاحتلال وعدد من الدول العربية.

وحول ذلك قال عضو لجنة المتابعة للحراك الوطني الديمقراطي تيسير الزبري لـوطن: إن هذه القرارات التي تم اتخاذها في ختام اجتماعات المجلس المركزي، لا جديد فيها وأن معظمها تم اتخاذه في عام 2015، ومنذ ثلاث سنوات حتى اليوم لم يتغير أي شيء على أرض الواقع.

واضاف: أن الأداة ذاتها التي عطلت القرار منذ ثلاث سنوات، لايمكن أن تكون هي من تنفذها اليوم، والدليل على ذلك أن الرئيس محمود عباس استخدم مصطلح تنفيذ هذه القرارات بعقلانية، بالاضافة الى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها.

وتابع: أن ما حدث هو محاولة تكتيكية لدغدغة الطرف الاسرائيلي، بينما ابواب الحوار مع الاسرائيليين بالواسطة العمانية لم تغلق، ولذلك فإن هذه القرارات تستخدم للضغط المعنوي على اسرائيل، ومن أجل تضليل الناس المطالبين بالغائها، خاصة في ظل اصرار الرئيس على العقوبات المفروضة على غزة، وفشل المركزي باتخاذ قرار اخر يدعو لانهائها .