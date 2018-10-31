الوفد الأمني المصري يعود إلى غزة غدا

غزة- وطن: كشفت مصادر فلسطينية، أن الوفد الأمني المصري، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات، سيعود إلى قطاع غزة غدا، لاستئناف جهود التهدئة بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المصادر إن "الوفد المصري الأمني المصري سيعود إلى قطاع غزة الخميس من أجل لقاء لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومستقلين من أجل بحث تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف التوتر على الحدود بين غزة والاحتلال".

وكان الوفد الأمني المصري قد أجرى، الثلاثاء، مشاورات مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة حول عدة قضايا.

المصدر: قناة "الغد" الإخبارية