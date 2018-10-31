مشرعون يدعون ترامب لتعليق المفاوضات حول الطاقة النووية مع السعودية

وطن: دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعليق المفاوضات مع السعودية حول بناء مفاعلات نووية في المملكة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر أحد أصحاب المبادرة، السناتور الجمهوري ماركو روبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "اليوم بادرت سوية مع عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى توجيه رسالة تحث الرئيس الأمريكي على تعليق المفاوضات بشأن اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية حول الطاقة النووية المدنية بعد الاغتيال المرعب للكاتب في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول".

وجاء في الرسالة التي وجهها المشرعون إلى الرئيس ترامب أن "ما يجري الكشف عنه بخصوص اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى جانب بعض أعمال السعودية المتعلقة باليمن ولبنان، أثار مزيدا من القلق البالغ حول شفافية أصحاب القرار الحاليين في السعودية ومدى إمكانية مساءلتهم ومحاكمتهم".

ووقع على الرسالة كل من السيناتور ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا وراند بول عن كنتاكي وتود يانغ عن إنديانا وكوري غاردنر عن كولورادو ودين هيلر عن نيفادا.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تجري مفاوضات مع السعودية حول بناء 16 مفاعلا نوويا في المملكة، الأمر الذي قد يتيح عقودا جذابة للشركات الأمريكية إن تم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وسبق لعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي قد دعوا لإعادة النظر في التعاون مع السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول.

روسيا اليوم