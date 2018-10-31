الاتحاد الأوروبي: نريد الكشف عن المتورطين بقتل خاشقجي

وطن: طالبت مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، الأربعاء، بالكشف عن المتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ من خلال تحقيق شامل وشفاف في القضية".

وفي بيان لها الأربعاء، قالت المسؤولة الأوروبية: "هذا لا يعني السعي للانتقام أو البحث عن كبش فداء"، مؤكدة أن "الدول الأوروبية اتخذت موقفًا مشتركًا إزاء العلاقات مع السعودية".

وقالت موغريني: "ننتظر من السعودية التعاون من أجل إجراء تحقيق موثوق وشفاف ونستمر بموقفنا المُصر بخصوص توضيح التفاصيل المتعلقة بمقتل خاشقجي، ومعاقبة المذنبين".

وأعلنت النيابة العامة التركية في إسطنبول في بيان لها الأربعاء، أنها "لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع المدعي العام السعودي، رغم كل جهودهم المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده".

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