"اضراب الحراك بشأن الضمان" يتسبب بتعليق الدوام في جامعة بيرزيت

وطن: أعلن مجلس طلبة جامعة بيرزيت والحركة الطلابية عن تعليق الدوام في الجامعة ليوم غد الخميس.

وقال رئيس مجلس الطلبة يحيى ربيع لوطن ان مجلس الطلبة والحركة الطلابية في الجامعة قرروا تعليق الدوام غدا الخميس بشكل كامل.

واوضح ربيع ان القرار جاء عقب رفض ادارة الجامعة تأجيل الامتحانات النصفية للطلبة المقررة غدا .

واوضح ربيع ان الحراك الشعبي الخاص بالضمان الاجتماعي اعلن قبل ايام ان يوم الخميس سيكون اضرابا شاملا، وان معظم الطلبة قد توجهوا الى قراهم ومدنهم، لكن الجامعة اعلنت ان الدوام ليوم غد الخميس سيكون كالمعتاد.

واضاف ربيع ان ادارة الجامعة رفضت الطلب الذي تقدمنا به لتأجيل الامتحانات المقررة على الطلبة غدا، ما دفعنا لتعليق لدوام.

وقام الطلبة مساء اليوم باغلاق ابواب الجامعة .