مقتل الكاتبة الفلسطينية أمل منصور في منزلها بعمان

عمان- وطن: قتلت اليوم الاربعاء زوجة الكاتب الفلسطيني الراحل خيري منصور، الكاتبة امل منصور ( 69 عاما) طعنا داخل منزلها في ضاحية الرشيد في العاصمة الاردنية عمان.

ووفقا لمصادر من عائلة منصور، فان عاملة المنزل وهي من أوغندا، وتعمل في منزل الكاتب والاديب المرحوم خيري منصور منذ 13 عاما، سعت من اجل مغادرة الاردن بصورة مفاجئة، وحين وصلت المطار للسفر، طلب منها موظفو الجوازات في المطار ابراز موافقة مشغلها فاعطتهم رقم هاتف المنزل ولكنهم حين اتصلوا بالمنزل لم يُجب أحد عليهم، ولكنهم توصلوا الى ابن المرحوم خيري منصور، الذي استغرب رحيل مدبرة المنزل بشكل فجائي، فتوجه الى المنزل ليجد والدته مقتولة فاتصل بالمطار، حيث قاموا بتوقيف العاملة المنزلية، ما يثير الشبهة في تورطها بهذه الجريمة.

وكان الكاتب خيري منصور وهو من مواليد بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم، وابعدته سلطات الاحتلال قد توفي قبل نحو شهر عن 73 عاما في الاردن.

ولدت الكاتبة امل منصور عام 1950م في ضاحية شويكة بطولكرم ، ووالدها يدعى مرشد أبو صلاح، عمل في التجارة.

تلقت أمل أبو صلاح تعليمها الابتدائي في مدرسة طولكرم الابتدائية، وأنهت المرحلة الإعدادية في مدرسة الأصمعي والثانوية في المدرسة العدوية الثانوية للبنات في طولكرم.

عملت امل منصور في بنك التسليف والادخار بالكويت (1967-1974)، ثم عادت إلى الأردن لتعمل أمينةً لمكتبة المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة (1975-1977)، ثم غادرت إلى بغداد وأقامت فيها حتى سنة 1977، ثم انتقلت إلى بيروت وعملت هناك في تدريس اللغة الإنجليزية، وعادت إلى بغداد مرة أخرى سنة 1980 لتعمل موظفةً بدار ثقافة الأطفال (1980-1987).

ساهمت في تحرير مجلات الأطفال: "مجلتي" و"المزمار" و"علم وتكنولوجيا".

أعمالها الأدبية:

لها أعمال أدبية كثيرة تأليفاً وترجمةً من الإنجليزية، للأطفال والكبار، منها:

"قصص ملونة"، قصص للأطفال، دار أناهيد، الكويت، 1985."عودة أحمد"، قصص خيال علمي للأطفال، دار ثقافة الأطفال، بغداد، 1985."ابنة الأرض"، دار أناهيد، الكويت، 1986."حكايات شعبية إفرو آسيوية"، دار اللوتس، تونس، 1987."السلّة"، دار أناهيد، الكويت، 1988."رحلة بين الكواكب"، قصص خيال علمي للأطفال، بغداد، دار ثقافة الأطفال، 1989."الخياطة الصغيرة"، قصة تعليمية، دار ثقافة الأطفال، بغداد، 1990."أساطير وحكايات"، وزارة الثقافة، عمّان، 1994."صانعو الدمى الثلاثة" لـ أورسولا لاموراي وليامز، رواية (ترجمة)، دار ثقافة الأطفال، بغداد، 1995."الطريق إلى سان جيوفاني" لـ إيتالو كالفينو، رواية (ترجمة)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1998."فن الرواية" لـ ميلان كونديرا، دراسة (ترجمة)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1999.في موضوعات أخرى:

ترجمت من اللغة الإنجليزية الكثير من الكتب، منها:

"50 حقيقة عن الإنسان الآلي"، علمي للأطفال (وقّعته باسم: "أمل خيري منصور")، بغداد، دار ثقافة الأطفال، 1984."الطفل في الأسرة" لـ ماري منتسوري، دار ثقافة الأطفال، بغداد، 1987."مقاييس النجاح" لـ ثور كارل، في تقييم الأداء، بيت الأفكار الدولية، عمّان، 1998."بنت عرب: النساء العربيات والعربيات الأمريكيات في الولايات المتحدة" لـ إﭬلين شاكر (بالاشتراك مع فائقة الصادقي)، وزارة الثقافة والفنون والتراث ودار المدى، الدوحة-دمشق، 2009."أوريكا، ولادة العلم" لـ أندرو غريغوري، في تاريخ العلم، مركز البابطين للترجمة/ مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2009.