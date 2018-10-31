المقدسيون ينجحون في مقاطعة الانتخابات

كتب اسماعيل مسلماني : منذ ان سقطت مدينة القدس عام 1967 تحت الاحتلال الاسرائيلي وهو يستخدم كل الطرق والامكانيات وضخ الاموال عبر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من حواجز وجدار الفصل العنصري وملاحقة التجار بالضرائب وهدم البيوت وشراءها وتسريبها عبر المؤسسات مثل جمعية العاد الاستيطانية.

واستولى الاحتلال على 86 عقارا في البلدة القديمة و71 عقارا في منطقة سلوان ، واستمر بتهويد المدينة وطمس المعالم الاسلامية والعربية فيها، والتضييق على حرية العبادة مع استمرار الاقتحامات للمسجد الاقصى والكنائس بشكل يومي رغم فشله بوضع بوابات الكترونية، واستمرار الاعتقالات التي لم تتوقف وتغير معالم الاسماء للشوارع والمباني واسرلة المدارس وتحريف وتشوية المناهج المدرسية والاستيلاء على القصور الاموية وقبلها القصور العباسية بجانب السور للمسجد الاقصى .

51 عاما والقدس تشهد ضربات متتالية لم تتوقف فالمعاناة مستمرة من قبل دوائر الحكومة الاسرائيلية باتجاه اهلنا المقدسيين الذين يعانون من طوابير امام وزارة الداخلية والمؤسسات الاخرى.

ان حجم المأساة كبيرة خاصة في ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني والعربي وهرولة التطبيع وتمزيق الحالة العربية من تقسيم المقسم وانحياز الامم المتحدة ودولا اخرى الى اسرائيل ومع كل ذلك قال المقدسيون لترامب لا للانتخابات في ظل الاحتلال وبرغم من كل الصعوبات والعراقيل لم تنجح اسرائيل في آسرلة المقدسيين وانصهار شعبنا.

بالامس قدم المقدسيون درسا في الصمود والتحدي من خلال الرفض القاطع للانتخابات تحت الاحتلال ، ما يؤكد ان عظمة الشارع المقدسي تعطي دلالات ومعاني اصيلة في الثرات والتاريخ والانتماء لعروبة القدس واسلاميتها ولا تقبل المشاركة تحت حجج واهية وخداع وتضليل الحقائق على الارض.

وعبرت القوى الوطنية والاسلامية والهيئات والمرجعيات الدينية وشخصيات وطنية عن الموقف ذاته، مؤكدة رفضها المطلق للمشاركة في هذه الانتخابات، كونها تعطي الاحتلال شرعية لوجودة، واكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إصدار الفتوى القاضية بتحريم المشاركة في هذه الانتخابات أو الاقتراع فيها.

هذه انتخابات باطلة في المدينة المقدسة، لما يمارسه من سياسات عرقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ورئيس الهئية العليا الشيخ الدكتور عكرمة صبري حرم مشاركة الانتخابات ترشيحا وانتخابا والمشهد بالقدس كان واضحا بعدم اقبال الناس بحيث كانت النسبة 1.5%-2% وجزء منهم يحمل جنسية اسرائيلية والجزء الاخر مضلل يعيش بوهم ان صوته يغير شئيا والبعض الاخر جاهل والبعض مرتبط بالعلاقات التجارية وكلهم فئة خارجة الصف الوطني.



لماذا يقاطع المقدسي الانتخابات البلدية؟

لا يعقل حجم الدمار والمعاناة التي نتعرض لها بشكل يومي فماذا يعني ان تادلي بصوتك وكل يوم الارض تصادر وتسرق البيوت فالمشاركة تعني الاعتراف بسيادة القدس لاسرائيل وبلدية الاحتلال هي أحد أذرع سلطات الاحتلال الهادفة لتهويد المدينة، فمنذ احتلال القدس تقوم البلدية بتنفيذ مخططات الاحتلال لتفريغ المدينة من سكانها، من خلال هدم المنازل وتشريد السكان وتسعى للطرد الناعم خلف الجدار وفرض الضرائب الباهظة عليهم فهي ليست خدماتية كما يفسر البعض بل اداة لتنفيذ سياسات الحكومة على الارض واهم قضية لرفضنا الانتخابات تعني ان المشاركة اي القبول بسياسة الضم للقدس، أي أن له مدلولاته السياسية الخطيرة، وهذا القبول يعني أن القدس ليست عربية وليست جزءاً من الأراضي العربية المحتلة في حزيران عام1967.

دوما يقدم المقدسي استحقاق ويفي بالالتزامات وبالمقابل لا يحصل على ثمن الذي يدفعه، فالتمييز واضح في البنية التحتية والفارق واضح في المناطق الاسرائيلية لننظر الى مناطق الداخل برغم ان الظرف مختلف ولهم اعضاء عرب في الكنيست ولهم مجالس وبلدية كاملة الا ان التمييز واضح وبشكل ملموس فلا توجد مساواة الا في حالة واحدة فقط وهي الترشيح والانتخاب اما باقي القضايا كلها في مهب الريح والقانون الاخير الكمتعلق بالقومية يعطي وينسف كل ادعاء ان دخول العرب في البرلمان يحل المشكلة فلماذا نجرب المجرب ؟!

في كل مرة يخرج علينا بعض المنتفعين الذين يعيشون بالوهم والتضليل والخداع وقبل شهر انسحبت مجموعة حاولت تشكيل قائمة، وثلاثة اشخاص تم رشقهم بالبيض حيث اعلنوا انسحابهم بسبب الضغط الشعبي الرافض للمشاركة ودعوات الاهالي فكان الانسحاب الطريق الصحيح واستمرت قائمة انتخابية محلية تحت اسم (القدس بلدي)، خرجت عن كل القيم برئاسة المدعو رمضان دبش، من سكان صور باهر جنوب القدس، وهو عضو في حزب الليكود الإسرائيلي واغلب المرشحين مجنسين محاولين تضليل المحيط تحت شعار انها (البلدية) مطلبية خدماتية للناس وبالنهاية كانت النتجية انهم فشلوا فشلا ذريعا حيث لم تستطع القائمة تجاوز نسبة الحسم فعلى ماذا كان تراهن؟ !

القدس بكل مكوناتها والوانها تجاوزت كل المصائب والمؤامرات والصفقات بل تكابرت على جراحها فهي نموذجا في الصمود والتحدي والارادة فالقدس لوحة فنية بكل حاراتها وشوارعها واسواقها عربية بامتياز فالوعي دوما مطلوب للحفاظ على هويتنا وتاريخنا وعلى الاجيال ان تحفظ وتفهم حدود وتاريخ فلسطين التاريخية عن ظهر قلب من اجل المناعة وتشكيل حصانة فكرية من اجل استمرار صمودنا فالمقدسيين نجحوا بمقاطعة الانتخابات.