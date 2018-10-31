أسعار المحروقات في شهر تشرين الثاني المقبل

رام الله- وطن: أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الإدارة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك فيِ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 11/2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الخميس الموافق 01/11/2018 كما يلي:

سولار: 5.97 لتر

بنزين 95: 6.30/ لتر

بنزين 98: 7.06/ لتر

كاز: 5.97/ لتر

اسطوانة غاز (5 كغم) : 27/ اسطوانة

اسطوانة غاز (12 كغم) : 64/ اسطوانة

اسطوانة غاز (48 كغم): 256/ اسطوانة

فيول (سعر التاجر): 2550/ طن

بيتومين 68 (سعر التاجر) : 2500/ طن

ملاحظة:

سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.78) شيكل اسرائيلي.

سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.

على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.