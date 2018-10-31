ناشطون مغاربة يطردون شركة إسرائيلية من رواق معرض التمور

وطن: تمكّن ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع إسرائيل من طرد شركة إسرائيلية مــــن رواق معرض التمور الدولي في أرفود/ شرق المغرب، بسبب احتجاجات متتـالية داخل المعرض، دفعت المشرفين عليه إلى تعلـيق مشاركة الشـركة التي تحمل اسم «نيتافيم» في اليوم الثالث من أيام المعرض.

ونظم نشطاء في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ونشطاء في حركة مقاطعة إسرائيل الدولية (BDS)، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، احتجاجات داخل المعرض الدولي للتمور في أرفود وخارجه، ما أدى إلى ردود فعل من السلطات العمومية ومن ممثلي الشركة الصهيونية، انتهت بإغلاق رواق الشركة داخل المعرض.

وشرع أحد النشطاء من حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، أمام رواق شركة «نيتافيم»، بتوثيق مشاركة الشركة من خلال التقاط صور بالهاتف، ما دعا ممثل الشركة إلى استدعاء رجال الأمن الذين أوقفوا الناشط يوسف الثوري، ساعات طويلة داخل مركز الأمن في المعرض.

وفي اليوم الثالث استأنف المحتجون جولات احتجاجية داخل أروقة المعرض، لحــث المشاركين في المعرض على الامتناع عن التعامل مع الشركة الإسرائيلية «نيتافيم»، قبل أن يفاجأ المحتجون بإقفال رواق الشركة الإسرائيلية بواسطة ملصق.

القدس العربي