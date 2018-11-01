ليبرمان يصادق على بناء وحدات استيطانية وسط الخليل

الخليل - وطن: صادق وزير جيش الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" صباح الخميس، على مخطط لبناء وحدات استيطانية وسط الخليل.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن البناء سيتم فوق سوق الجملة القديم في الخليل بزعم أن البناء مقام على أراضِ يهودية.

وبينت الصحيفة أن تنفيذ المشروع تعطل لسنوات لـ"عوائق قانونية"، حيث جرى مؤخراً بلورة ورقة قضائية تسمح بالبدء بتنفيذ المشروع وصادق المستشار القضائي للحكومة عليها.

يأتي ذلك بعد أيامٍ فقط من التوقيع على اتفاق يقضي بالمصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية شرقي القدس المحتلة على مدار سبع أعوام.