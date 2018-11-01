مسيرة وسط الخليل رفضاً لقانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية

الخليل- وطن: انطلقت صباح اليوم الخميس، مسيرة وسط مدينة الخليل رفضاً لقانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية.

مع بدء المسيرة شارك المئات من المواطنين، والذي من المتوقع ان يصل عددهم الى الاف مع مرور الوقت.

وردد المشاركون في الفعالية الاحتجاجية الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي هتافات تطالب بتعديل بنود القانون، وشعارات لإنصاف العمال .

وهتف المشاركون في المسيرة "الشعب يريد اسقاط الضمان"، و "الشعب بيهتف في الميدان".

يتبع