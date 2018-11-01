احتراق مركبة ضابط إسرائيلي بفعل بالون حارق

وطن: زعمت مصادر عبرية اليوم الخميس، أن مركبة ضابط إسرائيلي في إحدى المستوطنات بـ"غلاف غزة" تعرضت للاحتراق بفعل بالون حارق أُطلق من القطاع.

وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية فإن قوات الإطفاء هرعت للمكان وأخمدت النيران التي اندلعت في السيارة، نافية وقوع أي إصابات.

واستخدم شبان طائرات ورقة وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات الغلاف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس/ آذار الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية.